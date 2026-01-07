H2h Durban Super Giants vs Pretoria Capitals T20 SA20 23.01.2027

T20

DUR
DUR
PRE
PRE
Durban Super Giants vs Pretoria Capitals

T20, SA20

DURDurban Super Giants

186

PREPretoria Capitals

201

T20, SA20

PREPretoria Capitals

DURDurban Super Giants