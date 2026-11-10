Squads Durban Super Giants vs Pretoria Capitals T20 SA20 23.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Ahmad Noor
bowler
Dawood Junaid
bowler
Bedingham David
wicket keeper
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Bosch Eathan
all rounder
Jacks Will
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Lubbe Wihan
batsman
Coetzee Gerald
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Conway Devon
wicket keeper
Mahmood Saqib
bowler
De Zorzi Tony
batsman
Majola Buyanda
no information yet
Dupavillon Daryn
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
Galiem Dayyaan
all rounder
Ngidi Lungi
bowler
Harmer Simon
bowler
Overton Craig
bowler
Islam Taijul
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Jones Evan
batsman
Peters Gideon
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Prince Meeka-eel
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Russell Andre
all rounder
Maphaka Kwena
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Markram Aiden
all rounder
Smeed Will
batsman
Narine Sunil
all rounder
Williams Lizaad
bowler
Simelane Andile
bowler
Yusuf Codi Ethan
bowler
Wege Gysbert
no information yet
Wiese David
all rounder
Match has not started yet