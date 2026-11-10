Squads Durban Super Giants vs Pretoria Capitals T20 SA20 23.01.2027

T20

DUR
DUR
PRE
PRE

Playing

DUR
DUR
PRE
PRE
First TeamSecond Team
Brevis Dewald

all rounder

Bedingham David

wicket keeper

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Jacks Will

batsman

Buttler Jos

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Majola Buyanda

no information yet

Galiem Dayyaan

all rounder

Parsons Bryce

all rounder

Jones Evan

batsman

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Russell Andre

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Smeed Will

batsman

Narine Sunil

all rounder

Wege Gysbert

no information yet

Wiese David

all rounder

Bench

DUR
DUR
PRE
PRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet