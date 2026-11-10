Match details Durban Super Giants vs Pretoria Capitals T20 SA20 23.01.2027

T20

DUR
DUR
PRE
PRE

Match Info

Match:SA20 2027
Date:Sunday, January 17, 2027 - Sunday, February 21, 2027
Toss:no information yet
Time:Saturday, January 23, 2027 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Durban Super Giants Squad

PlayersAckerman Marques, Ahmad Noor, Bedingham David, Bosch Eathan, Buttler Jos, Coetzee Gerald, Conway Devon, De Zorzi Tony, Dupavillon Daryn, Galiem Dayyaan, Harmer Simon, Islam Taijul, Jones Evan, Klaasen Heinrich, Livingstone Liam, Maphaka Kwena, Markram Aiden, Narine Sunil, Simelane Andile, Wege Gysbert, Wiese David
Benchno information yet

Pretoria Capitals Squad

PlayersBrevis Dewald, Dawood Junaid, Esterhuizen Connor, Jacks Will, Lubbe Wihan, Maharaj Keshav, Mahmood Saqib, Majola Buyanda, Makhanya Sibonelo, Ngidi Lungi, Overton Craig, Parsons Bryce, Peters Gideon, Prince Meeka-eel, Russell Andre, Rutherford Sherfane, Smeed Will, Williams Lizaad, Yusuf Codi Ethan
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet