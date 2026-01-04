H2h Paarl Royals vs Mi Cape Town T20 SA20 24.01.2027

T20

PAA
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CAP
CAP
Paarl Royals vs Mi Cape Town

T20, SA20

CAPMi Cape Town

88

PAAPaarl Royals

90

T20, SA20

PAAPaarl Royals

181

CAPMi Cape Town

180