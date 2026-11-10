Squads Paarl Royals vs Mi Cape Town T20 SA20 24.01.2027

T20

PAA
PAA
CAP
CAP

Playing

PAA
PAA
CAP
CAP
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Basson JJ

no information yet

Janat Karim

all rounder

Hermann Rubin

wicket keeper

Lategan Dan

no information yet

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Mokoena Nqobani

no information yet

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Snyman Jacques

all rounder

van Vuuren Tiaan

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

PAA
PAA
CAP
CAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet