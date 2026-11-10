Squads Paarl Royals vs Mi Cape Town T20 SA20 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Baartman Ottniel
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Basson JJ
no information yet
Boult Trent
bowler
Fortuin Bjorn
bowler
Hendricks Reeza
batsman
Halambage Vishen
bowler
Janat Karim
all rounder
Hermann Rubin
wicket keeper
Khan Rashid
bowler
Lawrence Dan
batsman
Lategan Dan
no information yet
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Linde George
all rounder
Malinga Eshan
bowler
Luus Tristan
bowler
Miller David
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Mokoena Nqobani
no information yet
Piedt Dane
bowler
Motie Gudakesh
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Peter Nqabayomzi
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Powell Rovman
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Raza Sikandar
all rounder
Smith Jason
batsman
Salamkheil Waqar
no information yet
Snyman Jacques
all rounder
Tribe Asa Mark
batsman
Van der Dussen Rassie
batsman
Ur Rahman Mujeeb
bowler
van Vuuren Tiaan
all rounder
Verreynne Kyle
wicket keeper
Viljoen Hardus
bowler
Match has not started yet