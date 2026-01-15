H2h Paarl Royals vs Pretoria Capitals T20 SA20 29.01.2027

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Paarl Royals vs Pretoria Capitals

T20, SA20

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128

T20, SA20

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