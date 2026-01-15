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H2h Paarl Royals vs Pretoria Capitals T20 SA20 29.01.2027
Jan 29, 2027
T20
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03:30 PM
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H2H
Paarl Royals vs Pretoria Capitals
Jan 15, 2026
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Jan 10, 2026
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