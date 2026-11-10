Squads Paarl Royals vs Pretoria Capitals T20 SA20 29.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Baartman Ottniel
bowler
Brevis Dewald
all rounder
Basson JJ
no information yet
Dawood Junaid
bowler
Fortuin Bjorn
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Halambage Vishen
bowler
Jacks Will
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Lubbe Wihan
batsman
Lawrence Dan
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Mahmood Saqib
bowler
Malinga Eshan
bowler
Majola Buyanda
no information yet
Miller David
batsman
Makhanya Sibonelo
batsman
Mokoena Nqobani
no information yet
Ngidi Lungi
bowler
Motie Gudakesh
bowler
Overton Craig
bowler
Peter Nqabayomzi
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Peters Gideon
bowler
Powell Rovman
all rounder
Prince Meeka-eel
bowler
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Russell Andre
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Salamkheil Waqar
no information yet
Smeed Will
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
Williams Lizaad
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Yusuf Codi Ethan
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Viljoen Hardus
bowler
Match has not started yet