Squads Paarl Royals vs Pretoria Capitals T20 SA20 29.01.2027

T20

PAA
PAA
PRE
PRE

Playing

PAA
PAA
PRE
PRE
First TeamSecond Team
Brevis Dewald

all rounder

Basson JJ

no information yet

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Hermann Rubin

wicket keeper

Majola Buyanda

no information yet

Mokoena Nqobani

no information yet

Parsons Bryce

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Russell Andre

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Smeed Will

batsman

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

PAA
PAA
PRE
PRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet