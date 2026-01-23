H2h Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 06.02.2027

T20

PAA
PAA
SUN
SUN
Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape

T20, SA20

SUNSunrisers Eastern Cape

117

PAAPaarl Royals

114

T20, SA20

SUNSunrisers Eastern Cape

149

PAAPaarl Royals

150

T20, SA20

PAAPaarl Royals

49

SUNSunrisers Eastern Cape

186