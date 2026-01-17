H2h Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings T20 SA20 05.02.2027

T20

PRE
PRE
JOB
JOB
Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings

T20, SA20

JOBJoburg Super Kings

122

PREPretoria Capitals

143

T20, SA20

PREPretoria Capitals

146

JOBJoburg Super Kings

168