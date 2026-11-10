Squads Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings T20 SA20 05.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Brevis Dewald
all rounder
Bacher Jarren
no information yet
Dawood Junaid
bowler
Burger Nandre
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Du Plessis Faf
batsman
Jacks Will
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Lubbe Wihan
batsman
Forrester Dian
all rounder
Maharaj Keshav
bowler
Gleeson Richard
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Hosein Akeal
bowler
Majola Buyanda
no information yet
Jansen Duan
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
King Brandon
batsman
Ngidi Lungi
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Overton Craig
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Parsons Bryce
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Peters Gideon
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Prince Meeka-eel
bowler
Smit Janco
no information yet
Russell Andre
all rounder
Stolk Steve
no information yet
Rutherford Sherfane
batsman
Subrayen Prenelan
all rounder
Smeed Will
batsman
Tahir Imran
bowler
Williams Lizaad
bowler
Timmers Neil
no information yet
Yusuf Codi Ethan
bowler
Topley Reece
bowler
Match has not started yet