Squads Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings T20 SA20 05.02.2027

T20

PRE
PRE
JOB
JOB

Playing

PRE
PRE
JOB
JOB
First TeamSecond Team
Brevis Dewald

all rounder

Bacher Jarren

no information yet

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Majola Buyanda

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Parsons Bryce

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Smit Janco

no information yet

Russell Andre

all rounder

Stolk Steve

no information yet

Smeed Will

batsman

Timmers Neil

no information yet

Bench

PRE
PRE
JOB
JOB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet