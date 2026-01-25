H2h Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 26.01.2027

T20

PRE
PRE
SUN
SUN
Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape

T20, SA20

PREPretoria Capitals

158

SUNSunrisers Eastern Cape

162

T20, SA20

SUNSunrisers Eastern Cape

170

PREPretoria Capitals

172

T20, SA20

PREPretoria Capitals

176

SUNSunrisers Eastern Cape

177
Show more matches