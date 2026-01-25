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Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape
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H2h
H2h Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 26.01.2027
Jan 26, 2027
T20
PRE
03:30 PM
SUN
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape
Jan 25, 2026
T20, SA20
Pretoria Capitals
158
Sunrisers Eastern Cape
162
Jan 21, 2026
T20, SA20
Sunrisers Eastern Cape
170
Pretoria Capitals
172
Jan 05, 2026
T20, SA20
Pretoria Capitals
176
Sunrisers Eastern Cape
177
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