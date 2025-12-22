H2h Sharjah Warriors vs Abu Dhabi Knight Riders T20i International League T20 09.12.2026

T20i

SHA
SHA
ABU
ABU
Sharjah Warriors vs Abu Dhabi Knight Riders

T20i, International League T20

ABUAbu Dhabi Knight Riders

134

SHASharjah Warriors

135

T20i, International League T20

SHASharjah Warriors

194

ABUAbu Dhabi Knight Riders

233