Squads Sharjah Warriors vs Abu Dhabi Knight Riders T20i International League T20 09.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Raees
all rounder
Ali Abdul Manan
all rounder
Ahmed Taskin
bowler
Asalanka Charith
batsman
Akram Wasim
all rounder
Chand Unmukt
batsman
Aslam Mohommed
all rounder
Chowdary Mayank
batsman
Burl Ryan
all rounder
Garton George
bowler
Charles Johnson
batsman
Hales Alex
batsman
D'souza Ethan
batsman
Idrees Adnan
all rounder
David Tim
batsman
Livingstone Liam
all rounder
Karthik Dinesh
wicket keeper
McMullen Brandon
all rounder
Khan Muhammad Saghir
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Mendis Kusal
wicket keeper
Pierre Khary
all rounder
Netravalkar Saurabh
bowler
Russell Andre
all rounder
Ngarava Richard
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Salt Phil
wicket keeper
Ranjane Shubham
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Sharafu Alishan
batsman
Rew James
wicket keeper
Salman Khan Abdul
no information yet
Seales Jayden
bowler
Siddique Junaid
bowler
Singh Harmeet
all rounder
Southee Tim
bowler
Sowter Nathan
bowler
Match has not started yet