Squads Sharjah Warriors vs Abu Dhabi Knight Riders T20i International League T20 09.12.2026

T20i

SHA
SHA
ABU
ABU

Playing

SHA
SHA
ABU
ABU
First TeamSecond Team
Ahmed Raees

all rounder

Ali Abdul Manan

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Hales Alex

batsman

Idrees Adnan

all rounder

David Tim

batsman

Livingstone Liam

all rounder

Karthik Dinesh

wicket keeper

McMullen Brandon

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Pierre Khary

all rounder

Russell Andre

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Rew James

wicket keeper

Salman Khan Abdul

no information yet

Singh Harmeet

all rounder

Bench

SHA
SHA
ABU
ABU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet