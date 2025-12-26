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Sharjah Warriors vs Desert Vipers
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H2h
H2h Sharjah Warriors vs Desert Vipers T20i International League T20 23.11.2026
Nov 23, 2026
T20i
SHA
02:30 PM
DES
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Sharjah Warriors vs Desert Vipers
Dec 26, 2025
T20i, International League T20
Sharjah Warriors
140
Desert Vipers
144
Dec 20, 2025
T20i, International League T20
Desert Vipers
91
Sharjah Warriors
90