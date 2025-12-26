H2h Sharjah Warriors vs Desert Vipers T20i International League T20 23.11.2026

T20i

SHA
SHA
DES
DES
Sharjah Warriors vs Desert Vipers

T20i, International League T20

SHASharjah Warriors

140

DESDesert Vipers

144

T20i, International League T20

DESDesert Vipers

91

SHASharjah Warriors

90