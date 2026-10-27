Squads Sharjah Warriors vs Desert Vipers T20i International League T20 23.11.2026

T20i

SHA
SHA
DES
DES

Playing

SHA
SHA
DES
DES
First TeamSecond Team
Ahmed Raees

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Aravind Vritiya

wicket keeper

Aslam Mohommed

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Bruce Tom

batsman

Curran Sam

all rounder

David Tim

batsman

Karthik Dinesh

wicket keeper

Gous Andries

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Holden Max

batsman

Pretorius Dwaine

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Nawaz Hasan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Pahal Sanjay

all rounder

Rew James

wicket keeper

Salman Khan Abdul

no information yet

Singh Harmeet

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

SHA
SHA
DES
DES

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet