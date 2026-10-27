Squads Sharjah Warriors vs Desert Vipers T20i International League T20 23.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Raees
all rounder
Ahmad Noor
bowler
Ahmed Taskin
bowler
Ahmad Qais
bowler
Akram Wasim
all rounder
Aravind Vritiya
wicket keeper
Aslam Mohommed
all rounder
Baraki Faisal Khan
batsman
Burl Ryan
all rounder
Bruce Tom
batsman
Charles Johnson
batsman
Curran Sam
all rounder
D'souza Ethan
batsman
Dawoodzai Faridoon
bowler
David Tim
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Karthik Dinesh
wicket keeper
Gohar Zafar
bowler
Khan Muhammad Saghir
all rounder
Gous Andries
wicket keeper
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Holden Max
batsman
Netravalkar Saurabh
bowler
Khan Matiullah
bowler
Ngarava Richard
bowler
Lawrence Dan
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Muyeye Tawanda
batsman
Ranjane Shubham
all rounder
Nawaz Hasan
no information yet
Raza Sikandar
all rounder
Pahal Sanjay
all rounder
Rew James
wicket keeper
Payne David
bowler
Salman Khan Abdul
no information yet
Shah Naseem
bowler
Seales Jayden
bowler
Tahir Bilal
batsman
Siddique Junaid
bowler
Tanveer Khuzaima Bin
bowler
Singh Harmeet
all rounder
Tariq Usman
no information yet
Southee Tim
bowler
Zaman Fakhar
batsman
Sowter Nathan
bowler
Match has not started yet