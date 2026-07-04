Charlton Kirsh Tshuma
bowler
|Full name:
|Charlton Kirsh Tshuma
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|1
|20
|27
|9
|Innings
|1
|2
|1
|32
|27
|8
|Overs
|25.0
|11.0
|1.0
|430.2
|160.0
|20.5
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|1
|0
|90
|6
|0
|Runs
|85
|83
|10
|1293
|1013
|158
|Wickets
|1
|1
|0
|46
|29
|10
|Avg
|85
|83
|0
|28.1
|34.93
|15.8
|SR
|150
|66
|0
|56.13
|33.1
|12.5
|Eco
|3.4
|7.54
|10
|3
|6.33
|7.58
|BB
|1
|1
|0
|7
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|1
|20
|27
|9
|Innings
|2
|1
|0
|31
|18
|0
|Not outs
|0
|0
|0
|15
|8
|0
|Runs
|3
|0
|0
|90
|40
|0
|Balls Faced
|30
|1
|0
|582
|149
|0
|Avg
|1.5
|0
|0
|5.62
|4
|0
|SR
|10
|0
|0
|15.46
|26.84
|0
|Fours
|0
|0
|0
|8
|4
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Highest
|3
|0
|0
|12
|10
|0
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
|0