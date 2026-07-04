Charlton Kirsh Tshuma

Charlton Kirsh Tshuma

bowler

Full name:Charlton Kirsh Tshuma
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Tuskers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches12120279
Innings12132278
Overs25.011.01.0430.2160.020.5
Balls------
Maidens2109060
Runs85831012931013158
Wickets110462910
Avg8583028.134.9315.8
SR15066056.1333.112.5
Eco3.47.541036.337.58
BB110733
4w000300
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches12120279
Innings21031180
Not outs0001580
Runs30090400
Balls Faced30105821490
Avg1.5005.6240
SR100015.4626.840
Fours000840
Fifties000000
Sixies000000
Highest30012100
Hundreds000000

Another Players

Ngcobo, T

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Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

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Sclanders, Michael

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Nunu, Thamsanqa Keith

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Dube, Mgcini

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Mokgakane, Andile

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Haukozi, S

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Masuku, Ernest

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Schlemmer, Luke

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Qadri, Hamidullah

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