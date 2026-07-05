Andile Mokgakane

Andile Mokgakane

batsman

Full name:Andile Mokgakane
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches182614
Innings18127
Overs112.035.113.0
Balls---
Maidens2801
Runs34422975
Wickets865
Avg4338.1615
SR8435.1615.6
Eco3.076.515.76
BB223
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches182614
Innings262514
Not outs104
Runs517436228
Balls Faced960648207
Avg20.6817.4422.8
SR53.8567.28110.14
Fours594114
Fifties121
Sixies336
Highest987852
Hundreds000

Another Players

King, JP

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Whitehead, Sean

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Makhosi, Lizo

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White, David

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Nabe, Mthiwekhaya

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Bosch, Clayton Gregory

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de Klerk, Jade

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King, JP

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Ntuli, Tshepo

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Heerden, George Van

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