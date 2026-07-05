Andile Mokgakane
batsman
|Full name:
|Andile Mokgakane
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|26
|14
|Innings
|18
|12
|7
|Overs
|112.0
|35.1
|13.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|28
|0
|1
|Runs
|344
|229
|75
|Wickets
|8
|6
|5
|Avg
|43
|38.16
|15
|SR
|84
|35.16
|15.6
|Eco
|3.07
|6.51
|5.76
|BB
|2
|2
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|26
|14
|Innings
|26
|25
|14
|Not outs
|1
|0
|4
|Runs
|517
|436
|228
|Balls Faced
|960
|648
|207
|Avg
|20.68
|17.44
|22.8
|SR
|53.85
|67.28
|110.14
|Fours
|59
|41
|14
|Fifties
|1
|2
|1
|Sixies
|3
|3
|6
|Highest
|98
|78
|52
|Hundreds
|0
|0
|0