Sheanopa Shane Fiddis Musekwa

Sheanopa Shane Fiddis Musekwa

bowler

Full name:Sheanopa Shane Fiddis Musekwa

Teams

2023 Teams

Tuskers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches15126
Innings27115
Overs367.560.315.0
Balls---
Maidens6920
Runs132532993
Wickets35126
Avg37.8527.4115.5
SR63.0530.2515
Eco3.65.436.2
BB643
4w010
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches15126
Innings2473
Not outs922
Runs1083016
Balls Faced3168023
Avg7.2616
SR34.1737.569.56
Fours921
Fifties000
Sixies200
Highest2269
Hundreds000

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