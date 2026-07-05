Sheanopa Shane Fiddis Musekwa
bowler
|Full name:
|Sheanopa Shane Fiddis Musekwa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|12
|6
|Innings
|27
|11
|5
|Overs
|367.5
|60.3
|15.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|69
|2
|0
|Runs
|1325
|329
|93
|Wickets
|35
|12
|6
|Avg
|37.85
|27.41
|15.5
|SR
|63.05
|30.25
|15
|Eco
|3.6
|5.43
|6.2
|BB
|6
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|12
|6
|Innings
|24
|7
|3
|Not outs
|9
|2
|2
|Runs
|108
|30
|16
|Balls Faced
|316
|80
|23
|Avg
|7.2
|6
|16
|SR
|34.17
|37.5
|69.56
|Fours
|9
|2
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|0
|Highest
|22
|6
|9
|Hundreds
|0
|0
|0