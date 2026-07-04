Ernest Masuku

Ernest Masuku

bowler

Full name:Ernest Masuku
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Tuskers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches363816
Innings643616
Overs876.3265.150.0
Balls---
Maidens147120
Runs34761427459
Wickets1275818
Avg27.3724.625.5
SR41.427.4316.66
Eco3.965.389.18
BB963
4w510
5w530
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches363816
Innings532912
Not outs534
Runs57831585
Balls Faced1119475105
Avg12.0412.1110.62
SR51.6566.3180.95
Fours67299
Fifties310
Sixies1151
Highest606717
Hundreds000

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