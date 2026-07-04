Ernest Masuku
bowler
|Full name:
|Ernest Masuku
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|38
|16
|Innings
|64
|36
|16
|Overs
|876.3
|265.1
|50.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|147
|12
|0
|Runs
|3476
|1427
|459
|Wickets
|127
|58
|18
|Avg
|27.37
|24.6
|25.5
|SR
|41.4
|27.43
|16.66
|Eco
|3.96
|5.38
|9.18
|BB
|9
|6
|3
|4w
|5
|1
|0
|5w
|5
|3
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|38
|16
|Innings
|53
|29
|12
|Not outs
|5
|3
|4
|Runs
|578
|315
|85
|Balls Faced
|1119
|475
|105
|Avg
|12.04
|12.11
|10.62
|SR
|51.65
|66.31
|80.95
|Fours
|67
|29
|9
|Fifties
|3
|1
|0
|Sixies
|11
|5
|1
|Highest
|60
|67
|17
|Hundreds
|0
|0
|0