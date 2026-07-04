Mgcini Dube
bowler
|Full name:
|Mgcini Dube
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|2
|8
|Innings
|3
|8
|Overs
|31.0
|15.3
|Balls
|-
|-
|Maidens
|9
|0
|Runs
|122
|114
|Wickets
|3
|4
|Avg
|40.66
|28.5
|SR
|62
|23.25
|Eco
|3.93
|7.35
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|2
|8
|Innings
|2
|5
|Not outs
|0
|3
|Runs
|5
|8
|Balls Faced
|29
|12
|Avg
|2.5
|4
|SR
|17.24
|66.66
|Fours
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|5
|3
|Hundreds
|0
|0