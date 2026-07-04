Mgcini Dube

Mgcini Dube

bowler

Full name:Mgcini Dube

Teams

2026 Teams

Tuskers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches28
Innings38
Overs31.015.3
Balls--
Maidens90
Runs122114
Wickets34
Avg40.6628.5
SR6223.25
Eco3.937.35
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches28
Innings25
Not outs03
Runs58
Balls Faced2912
Avg2.54
SR17.2466.66
Fours10
Fifties00
Sixies00
Highest53
Hundreds00

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Nunu, Thamsanqa Keith

Nunu, Thamsanqa Keith

Mokgakane, Andile

Mokgakane, Andile

Haukozi, S

Haukozi, S

Masuku, Ernest

Masuku, Ernest

Tshuma, Charlton

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Schlemmer, Luke

Schlemmer, Luke

Qadri, Hamidullah

Qadri, Hamidullah