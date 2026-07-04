Brazil Cricket Team Players

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Brazil

Cardoso, Laura

Brazil

Kapadia, Krima

Brazil

Silva, Maria Luisa Garcia

Brazil

Artur, Marianne

Brazil

Ribeiro, Maria

Brazil

Nascimento, Carolina Silva

Brazil

Machado, Monnike Rufino

Brazil

Boas, Lindsay Vilas

Brazil

Bruna, Mayara

Brazil

Muller, Evelyn

Brazil

Sabino, Ana Clara

Brazil

Monteiro, Nicole

Brazil

Sousa, Renata

Brazil

Saleem, Muhammad Umar

Brazil

Avery, Richard

Brazil

Caisley, Greigor

Brazil

Poubel, Victor

Brazil

Haroon, Yasar

Brazil

Izidoro Assuncao, Michel Felipe

Brazil

Khan, Kawsar

Brazil

Machado, Chrystian

Brazil

Maximo, Lucas

Brazil

Maximo, William

Brazil

Morais, Luiz

Brazil

Muller, Luiz

Brazil

Octavio, Gabriel

Brazil

Costa Simao, Iuri

Brazil

Frazao, Luiz Gabriel

Brazil

Goncalves, Luiz

Brazil

Hernandes, Miguel

Brazil

Silva, Miguel

Brazil