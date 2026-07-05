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ICC T20 World Cup, Americas Qualifier, Women
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ICC T20 World Cup, East Asia Pacific Qualifier, Women
ICC T20 World Cup, Europe Division 2 Qual, Women
ICC T20 World Cup, Women
ICC U19 World Cup Qualifier, Africa
ICC U19 World Cup Qualifier, Asia
ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up
ICC World Cup Qualifier, Warm-Up
ICC World Cup Qualifier, Women
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International League T20
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Jamaica T10 League
Kabul Premier League
KCA Presidents Cup T20
Kerala T20 Trophy
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Legends Cricket League
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List A Series Australia A vs New Zealand A
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List-A County Pre-Season Games in Zimbabwe
List-A CSA One Day Cup Division 1
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List-A Series Sri Lanka A vs England Lions
List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A
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ODI Series Afghanistan vs Bangladesh
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ODI Series Australia vs West Indies
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ODI Series Bangladesh vs Australia
ODI Series Bangladesh vs Australia, Women
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ODI Series Bangladesh vs India
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ODI Series Bangladesh vs Ireland, Women
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ODI Series England vs Sri Lanka, Women
ODI Series England vs West Indies
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ODI Series India vs New Zealand, Women
ODI Series India vs South Africa
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ODI Series India vs. Australia
ODI Series Ireland vs Australia, Women
ODI Series Ireland vs Bangladesh
ODI Series Ireland vs England, Women
ODI Series Ireland vs South Africa
ODI Series Ireland vs Sri Lanka, Women
ODI Series Ireland vs West Indies
ODI Series Ireland vs Zimbabwe, Women
ODI Series Netherlands vs Thailand, Women
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