Sweden Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sweden

Shukla, Gunjan

Sweden

Badarin, Kathryn

Sweden

Nawaz, Muhammad

Sweden

Mohammad, Nazar

Sweden

Mundra, Ajay

Sweden

Jayasooriya, Imali

Sweden

Asim, Eman

Sweden

Bogdanova, Ekaterina

Sweden

Bhanushali, Saanvi

Sweden

Nawaz, Sara

Sweden

Anjum, Naveed

Sweden

Sidiqi, Sadat

Sweden

Khan Zahid, Aman

Sweden

Aman, Momand

Sweden

Mustafa, Shahid

Sweden

Mohammad, Azam

Sweden

Jadvest, Manuj

Sweden

Ahmad, Khalid

Sweden

Ahmed, Saeed

Sweden

Stanigze, Jawid

Sweden

Sudais, Abdur

Sweden

Elmesioo, Sofie

Sweden

Chauhan, Yatharth Singh

Sweden

Sundaram, Kavinshankar Meenakshi

Sweden

Nijamudeen, Mohamed Hasan

Sweden

Yadav, Pranav

Sweden

Tummalapalli, Karthik

Sweden

Kumar Ravuri, Abhinav

Sweden

Samal, Ashutosh

Sweden

Gedara, Sanuk

Sweden

Sharma, Sayan

Sweden

Marumuthu, Parameshwar

Sweden

Baig, Hamza

Sweden

Nanjunda Swamy, Shreyas

Sweden

Ahmad, Zaid

Sweden