Craig Walt Emmanuel
all rounder
|Full name:
|Craig Walt Emmanuel
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|29
|3
|Innings
|13
|11
|1
|Overs
|64.0
|62.1
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|8
|4
|1
|Runs
|285
|299
|14
|Wickets
|1
|6
|3
|Avg
|285
|49.83
|4.66
|SR
|384
|62.16
|6
|Eco
|4.45
|4.8
|4.66
|BB
|1
|2
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|29
|3
|Innings
|45
|29
|3
|Not outs
|1
|2
|0
|Runs
|850
|306
|31
|Balls Faced
|0
|0
|45
|Avg
|19.31
|11.33
|10.33
|SR
|0
|0
|68.88
|Fours
|0
|0
|2
|Fifties
|5
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|73
|43
|14
|Hundreds
|0
|0
|0