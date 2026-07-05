Craig Walt Emmanuel

Craig Walt Emmanuel

all rounder

Full name:Craig Walt Emmanuel
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2023 Teams

Mon Repos Stars

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches26293
Innings13111
Overs64.062.13.0
Balls---
Maidens841
Runs28529914
Wickets163
Avg28549.834.66
SR38462.166
Eco4.454.84.66
BB123
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches26293
Innings45293
Not outs120
Runs85030631
Balls Faced0045
Avg19.3111.3310.33
SR0068.88
Fours002
Fifties500
Sixies000
Highest734314
Hundreds000

Another Players

Emmanuel, Sabinus

Emmanuel, Sabinus

Bicar, Brendon

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Charles, Shervin

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Henry, Dichege

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Lesmond, Jamal

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Milantha, Lahiru

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Charlery, Hazel

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Lesmond, Rohan

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Edward, Shawnil

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Gaston, Keon

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