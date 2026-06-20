Bamunugama Koralalage Eshan Lahiru M

Bamunugama Koralalage Eshan Lahiru M

wicket keeper

Full name:Bamunugama Koralalage Eshan Lahiru M
Nationality:Sri Lanka

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Washington Freedom

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches665145
Innings25100
Overs134.238.00
Balls---
Maidens1430
Runs4342070
Wickets1540
Avg28.9351.750
SR53.73570
Eco3.235.440
BB420
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches665145
Innings1095144
Not outs832
Runs453714771019
Balls Faced73641811743
Avg44.9230.7724.26
SR61.6181.55137.14
Fours454134101
Fifties21114
Sixies712936
Highest25211278
Hundreds1220

Bamunugama Koralalage Eshan Lahiru M Schedule & Results

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

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