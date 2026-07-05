Heron Daniele Campbell
batsman
|Full name:
|Heron Daniele Campbell
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|4
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|4
|3
|Innings
|10
|3
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|180
|8
|27
|Balls Faced
|0
|0
|20
|Avg
|18
|2.66
|27
|SR
|0
|0
|135
|Fours
|0
|0
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|1
|Highest
|48
|8
|27
|Hundreds
|0
|0
|0