Heron Daniele Campbell

Heron Daniele Campbell

batsman

Full name:Heron Daniele Campbell
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Bay Leaf Blasters

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches643
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches643
Innings1031
Not outs000
Runs180827
Balls Faced0020
Avg182.6627
SR00135
Fours003
Fifties000
Sixies001
Highest48827
Hundreds000

Another Players

Augustine, Camron

Augustine, Camron

Andrew, Kelshon

Andrew, Kelshon

Robinson, Jerlani

Robinson, Jerlani

Ramnauth, Alvin

Ramnauth, Alvin

Nyron, Belfon

Nyron, Belfon

Croney, Clint

Croney, Clint

Williams, Ronel

Williams, Ronel

Pascal, Nelon

Pascal, Nelon

Rogers, Richard

Rogers, Richard

Noel, Shaba

Noel, Shaba