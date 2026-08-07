Hrishikesh Tamuli
wicket keeper
|Full name:
|Hrishikesh Tamuli
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|7
|4
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|7
|4
|Innings
|5
|3
|Not outs
|1
|1
|Runs
|44
|21
|Balls Faced
|87
|33
|Avg
|11
|10.5
|SR
|50.57
|63.63
|Fours
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|33
|11
|Hundreds
|0
|0