Hrishikesh Tamuli

Hrishikesh Tamuli

wicket keeper

Full name:Hrishikesh Tamuli

Teams

2024 Teams

City Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches74
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches74
Innings53
Not outs11
Runs4421
Balls Faced8733
Avg1110.5
SR50.5763.63
Fours30
Fifties00
Sixies00
Highest3311
Hundreds00

Another Players

Singh, Tajinder

Singh, Tajinder

Hazarika, Rahul

Hazarika, Rahul

Sidhu, Abhijot Singh

Sidhu, Abhijot Singh

Katoni, Angshuman

Katoni, Angshuman

Hazarika, Mayukh

Hazarika, Mayukh

Sharma, Chinmoy

Sharma, Chinmoy

Barman, Sanjib

Barman, Sanjib

Hazarika, Rohan

Hazarika, Rohan

Rabha, Dharani

Rabha, Dharani

Ramciary, Himangshu

Ramciary, Himangshu