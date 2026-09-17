Huang Zhuo

Huang Zhuo

batsman

Full name:Huang Zhuo
Nationality:China
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

China Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches15
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches15
Innings14
Not outs1
Runs191
Balls Faced300
Avg14.69
SR63.66
Fours9
Fifties0
Sixies0
Highest30
Hundreds0

Huang Zhuo Schedule & Results

Another Players

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Zheng, Lili

Zheng, Lili

Zhao, Rongyu

Zhao, Rongyu

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Mei, Zi

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Cai, Yuanyuan

Jin, Xiuli

Jin, Xiuli

Yang, Jing

Yang, Jing

Qian, Xu

Qian, Xu

Liu, Mengting

Liu, Mengting

Zhou, Caiyun

Zhou, Caiyun