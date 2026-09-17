T20 Asian Games, Women
Bangladesh vs China
T20 Asian Games, Women
BAN
CHN
batsman
|Full name:
|Huang Zhuo
|Nationality:
|China
|Batting style:
|right handed batsman
|League
|T20i
|Matches
|15
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20i
|Matches
|15
|Innings
|14
|Not outs
|1
|Runs
|191
|Balls Faced
|300
|Avg
|14.69
|SR
|63.66
|Fours
|9
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|30
|Hundreds
|0
T20 Asian Games, Women
BAN
CHN