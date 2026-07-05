Izhar Shinvari

Izhar Shinvari

batsman

Full name:Izhar Shinvari
Nationality:Afghanistan

Teams

2023 Teams

Pakhtoon Zalmi

Switzerland

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings22
Not outs11
Runs2222
Balls Faced3333
Avg2222
SR66.6666.66
Fours33
Fifties00
Sixies00
Highest2121
Hundreds00

Another Players

Ali, Zulfiqar

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Azizi, Nasibullah

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Ahmadzai, Musa

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Thanabalasingham, Tharanitharan

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Ahmad, Umair

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Lal, Ankush

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Andrews, Aidan

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Vinod, Arjun

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Mahmood, Asad

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Butt, Moeid

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