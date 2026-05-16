Switzerland

Switzerland

Gender:Men

Players

2026 Players

Aneesh Kumar

Switzerland

Arjun Vinod

Switzerland

Ashwin Vinod

Switzerland

Harsha Deshan

Switzerland

Hassan Ahmad

Italy

Izhar Hussain

Switzerland

Jai Sinh

Switzerland

Jai Tiwari

Switzerland

Johnson Diyon

Switzerland

Malyar Stanikzai

Switzerland

Muralitharan Gnanasekaram

Switzerland

Musa Ahmadzai

Nalinambika Kumar

Switzerland

Sheraz Sarwari

Switzerland

Somasankar Panguluri

Switzerland

Tanveer Hussain

Statistics

T20 Series Estonia vs Switzerland 2025

Matches Played3
Won3
Drawn0
Lost0
No result0

Switzerland Team Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

Another teams

Scotland

Scotland

Myanmar

Myanmar

Afghanistan A

Afghanistan A

Oman A

Oman A

India A

India A

Stallions

Stallions

China

China

Prague Barbarians

Prague Barbarians

Falcons

Falcons

Prague Cc

Prague Cc