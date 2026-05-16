T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
Jersey vs Switzerland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
JER
75
SWI
73
Switzerland vs Croatia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
SWI
183
CRO
199
Cyprus vs Switzerland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CYP
SWI
Switzerland vs Cyprus
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
SWI
CYP
France vs Switzerland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
FRA
149
SWI
141
Switzerland vs Malta
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
SWI
145
MAL
139