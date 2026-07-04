Jelte D Schoonheim

Jelte D Schoonheim

all rounder

Full name:Jelte D Schoonheim
Nationality:Netherlands
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Voc Rotterdam

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classT20
Matches111
Innings010
Overs08.00
Balls---
Maidens010
Runs0340
Wickets000
Avg000
SR000
Eco04.250
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iFirst classT20
Matches111
Innings020
Not outs000
Runs0170
Balls Faced0300
Avg08.50
SR056.660
Fours030
Fifties000
Sixies000
Highest0150
Hundreds000

Another Players

van Wingerden, Siebe

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Upadhyaya, Ramdas Ramie

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Harhangi, Roman

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Fourie, Francois

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Said, Ashiqullah

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Niaz, Burhan

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Seelaar, Pieter

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Jain, Arnav

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van Everdingen, Daan

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