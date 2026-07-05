Kahaduwa Arachchi Thavisha Abishek

Kahaduwa Arachchi Thavisha Abishek

batsman

Full name:Kahaduwa Arachchi Thavisha Abishek
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2023 Teams

Nondescripts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches102318
Innings491
Overs11.050.12.0
Balls---
Maidens010
Runs3325711
Wickets1110
Avg3323.360
SR6627.360
Eco35.125.5
BB130
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches102318
Innings142317
Not outs302
Runs248357359
Balls Faced544599343
Avg22.5415.5223.93
SR45.5859.59104.66
Fours332234
Fifties110
Sixies185
Highest845146
Hundreds000