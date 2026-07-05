Kahaduwa Arachchi Thavisha Abishek
batsman
|Full name:
|Kahaduwa Arachchi Thavisha Abishek
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|23
|18
|Innings
|4
|9
|1
|Overs
|11.0
|50.1
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|33
|257
|11
|Wickets
|1
|11
|0
|Avg
|33
|23.36
|0
|SR
|66
|27.36
|0
|Eco
|3
|5.12
|5.5
|BB
|1
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|23
|18
|Innings
|14
|23
|17
|Not outs
|3
|0
|2
|Runs
|248
|357
|359
|Balls Faced
|544
|599
|343
|Avg
|22.54
|15.52
|23.93
|SR
|45.58
|59.59
|104.66
|Fours
|33
|22
|34
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|1
|8
|5
|Highest
|84
|51
|46
|Hundreds
|0
|0
|0