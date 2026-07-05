Nondescripts Cricket Club

Nondescripts Cricket Club

Country:Sri Lanka
Country Code:LKA
Gender:Men

Players

2023 Players

Ashian Angelo Daniel

Sri Lanka

Chamika Gunasekara

Sri Lanka

Dickwella Patabendige Dilantha Niroshan Dickwella

Sri Lanka

Kahaduwa Arachchi Thavisha Abishek

Sri Lanka

Kalana Liyanage

Sri Lanka

Kamil Mishara

Sri Lanka

Lasith Embuldeniya

Sri Lanka

Liyanage Asel Dhamsika Sigera

Sri Lanka

Nipun Ransika

Sri Lanka

Sahan Shashintha Diyamantha Ara

Sri Lanka

Sajith Ian Fernando

Sri Lanka

Walgampaha Mudiyanselage Kaveen Bandara

Sri Lanka

Warushavithana Upul Tharanga

Sri Lanka

Wickramasinghe Arachchige Ahan Sachintha

Sri Lanka

Yugeesha Dishan Wijethunga

Sri Lanka

Another teams

Kandy Customs Cc

Kandy Customs Cc

Nugegoda Sports Welfare Club

Nugegoda Sports Welfare Club

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Ragama CC

Ragama CC

Moors SC

Moors SC

Loser of A4/B5

Loser of A4/B5

Sebastianites Cricket And Athletic Club

Sebastianites Cricket And Athletic Club

B5

B5

Chilaw Marians Cc

Chilaw Marians Cc

Sri Lanka Army

Sri Lanka Army