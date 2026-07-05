Follow us
2023 Players
Ashian Angelo Daniel
Sri Lanka
Chamika Gunasekara
Dickwella Patabendige Dilantha Niroshan Dickwella
Kahaduwa Arachchi Thavisha Abishek
Kalana Liyanage
Kamil Mishara
Lasith Embuldeniya
Liyanage Asel Dhamsika Sigera
Nipun Ransika
Sahan Shashintha Diyamantha Ara
Sajith Ian Fernando
Walgampaha Mudiyanselage Kaveen Bandara
Warushavithana Upul Tharanga
Wickramasinghe Arachchige Ahan Sachintha
Yugeesha Dishan Wijethunga
Kandy Customs Cc
Nugegoda Sports Welfare Club
Bloomfield Cricket And Athletic Club
Ragama CC
Moors SC
Loser of A4/B5
Sebastianites Cricket And Athletic Club
B5
Chilaw Marians Cc
Sri Lanka Army