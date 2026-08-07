Kaushal Raja Singh

Kaushal Raja Singh

all rounder

Full name:Kaushal Raja Singh
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2024 Teams

Siang Sharks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches282236
Innings481727
Overs402.298.565.2
Balls---
Maidens8530
Runs1144442518
Wickets36819
Avg31.7755.2527.26
SR67.0574.1220.63
Eco2.844.477.92
BB423
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches282236
Innings421629
Not outs618
Runs1136264435
Balls Faced2248336371
Avg31.5517.620.71
SR50.5378.57117.25
Fours1392530
Fifties821
Sixies21318
Highest1306950
Hundreds100

Another Players

Sania, Techi

Sania, Techi

Haching, Nabam

Haching, Nabam

Kagu, Taba

Kagu, Taba

Kamte, Lindum

Kamte, Lindum

Dol, Techi

Dol, Techi

Hakap, Kara

Hakap, Kara

Topu, Towa

Topu, Towa

Jacop, Takam

Jacop, Takam

Sahani, Akhilesh

Sahani, Akhilesh

Tashi, Tsering

Tashi, Tsering