Kaushal Raja Singh
all rounder
|Full name:
|Kaushal Raja Singh
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|22
|36
|Innings
|48
|17
|27
|Overs
|402.2
|98.5
|65.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|85
|3
|0
|Runs
|1144
|442
|518
|Wickets
|36
|8
|19
|Avg
|31.77
|55.25
|27.26
|SR
|67.05
|74.12
|20.63
|Eco
|2.84
|4.47
|7.92
|BB
|4
|2
|3
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|22
|36
|Innings
|42
|16
|29
|Not outs
|6
|1
|8
|Runs
|1136
|264
|435
|Balls Faced
|2248
|336
|371
|Avg
|31.55
|17.6
|20.71
|SR
|50.53
|78.57
|117.25
|Fours
|139
|25
|30
|Fifties
|8
|2
|1
|Sixies
|21
|3
|18
|Highest
|130
|69
|50
|Hundreds
|1
|0
|0