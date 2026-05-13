Kjorn Yohance Ottley

Kjorn Yohance Ottley

batsman

Full name:Kjorn Yohance Ottley
Nationality:Trinidad and Tobago

Teams

2026 Teams

Central Sports Club

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches217583
Innings0110
Overs01.09.30
Balls----
Maidens0020
Runs05330
Wickets0030
Avg00110
SR00190
Eco053.470
BB0030
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches217583
Innings233582
Not outs0090
Runs25739155240
Balls Faced520042
Avg12.522.3931.6720
SR48.070095.23
Fours201616
Fifties0480
Sixies10330
Highest249910125
Hundreds0010

Kjorn Yohance Ottley Schedule & Results

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