Akeem Jordan
bowler
|Full name:
|Akeem Jordan
|Nationality:
|Barbados
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|12
|34
|3
|Innings
|2
|23
|34
|3
|Overs
|11.0
|329.4
|263.1
|8.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|80
|26
|0
|Runs
|56
|978
|1223
|85
|Wickets
|1
|50
|49
|5
|Avg
|56
|19.56
|24.95
|17
|SR
|66
|39.56
|32.22
|9.6
|Eco
|5.09
|2.96
|4.64
|10.62
|BB
|1
|7
|5
|4
|4w
|0
|2
|1
|1
|5w
|0
|2
|3
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|12
|34
|3
|Innings
|1
|17
|25
|0
|Not outs
|1
|2
|9
|0
|Runs
|3
|300
|247
|0
|Balls Faced
|6
|515
|364
|0
|Avg
|0
|20
|15.43
|0
|SR
|50
|58.25
|67.85
|0
|Fours
|0
|36
|16
|0
|Fifties
|0
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|4
|7
|0
|Highest
|3
|54
|37
|0
|Hundreds
|0
|0
|0
|0