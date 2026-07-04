Akeem Jordan

Akeem Jordan

bowler

Full name:Akeem Jordan
Nationality:Barbados

Teams

2025 Teams

Barbados Pride

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches212343
Innings223343
Overs11.0329.4263.18.0
Balls----
Maidens280260
Runs56978122385
Wickets150495
Avg5619.5624.9517
SR6639.5632.229.6
Eco5.092.964.6410.62
BB1754
4w0211
5w0230
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches212343
Innings117250
Not outs1290
Runs33002470
Balls Faced65153640
Avg02015.430
SR5058.2567.850
Fours036160
Fifties0100
Sixies0470
Highest354370
Hundreds0000

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

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Mindley, Marquino

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Carter, Jonathan

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Gibbon, Ben

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Holder, Chaim