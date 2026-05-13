Trinidad T20 Festival
Trinidad And Tobago vs Central Sports Club
Trinidad T20 Festival
TRI
126
CEN
191
Central Sports Club vs Preysal Sports Club
Trinidad T20 Festival
CEN
119
PRE
128
all rounder
|Full name:
|Mikkel Govia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Trinidad T20 Festival
TRI
126
CEN
191
Trinidad T20 Festival
CEN
119
PRE
128
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
ANT
STL
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
SKN
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
ANT
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
BTR
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
GAW
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
JAM
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain
TKR
STL
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
STL
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BTR
STL
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
STL