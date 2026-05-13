Mikkel Govia

Mikkel Govia

all rounder

Full name:Mikkel Govia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Central Sports Club

St. Lucia Kings

Mikkel Govia Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Tridents

St. Lucia Kings vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BTR

BTR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Tridents vs St. Lucia Kings

Barbados Tridents vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Another Players

Matthew, Mervin

Matthew, Mervin

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Dickwella, Niroshan

Dickwella, Niroshan

Lugg, Leroy

Lugg, Leroy

Joseph, Alzarri

Joseph, Alzarri

du Plessis, Faf

du Plessis, Faf

Bootan, Jesse

Bootan, Jesse

Cornwall, Rahkeem

Cornwall, Rahkeem

Qadir, Usman

Qadir, Usman