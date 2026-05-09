Match details Central Sports Club vs Queens Park Cricket Club I T20i Trinidad T20 Festival 09.05.2026

T20i

CEN
CEN
QUE
QUE

Match Info

Match:Trinidad T20 Festival 2026
Date:Thursday, May 07, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, May 09, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Central Sports Club Squad

Players
BenchAlfred Aaron, Bootan Jesse, Cruickshank Jeremiah, Davis Derone, Goodridge Amari Alexandre, Govia Mikhil, Julien Leonardo, Mills Jabari, Ottley Kjorn, Pooran Kamil, Primus Roshon, Richards Marlon, Simmons Keagan, Simmons Lendl, Telemaque Josh

Queens Park Cricket Club I Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet