Konio Hera Oala
batsman
|Full name:
|Konio Hera Oala
|Nationality:
|Papua new guinea
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|Matches
|5
|Innings
|5
|Overs
|12.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|63
|Wickets
|3
|Avg
|21
|SR
|24
|Eco
|5.25
|BB
|2
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
Batting
|League
|T20i
|Matches
|5
|Innings
|5
|Not outs
|2
|Runs
|64
|Balls Faced
|62
|Avg
|21.33
|SR
|103.22
|Fours
|4
|Fifties
|0
|Sixies
|4
|Highest
|35
|Hundreds
|0