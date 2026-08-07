Konio Hera Oala

Konio Hera Oala

batsman

Full name:Konio Hera Oala
Nationality:Papua new guinea
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches5
Innings5
Overs12.0
Balls-
Maidens0
Runs63
Wickets3
Avg21
SR24
Eco5.25
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches5
Innings5
Not outs2
Runs64
Balls Faced62
Avg21.33
SR103.22
Fours4
Fifties0
Sixies4
Highest35
Hundreds0

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