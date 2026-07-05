Nikit Ravindra Dhumal
bowler
|Full name:
|Nikit Ravindra Dhumal
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|15
|3
|Innings
|31
|15
|3
|Overs
|474.4
|117.0
|9.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|81
|6
|0
|Runs
|1585
|587
|66
|Wickets
|36
|16
|3
|Avg
|44.02
|36.68
|22
|SR
|79.11
|43.87
|18
|Eco
|3.33
|5.01
|7.33
|BB
|9
|4
|3
|4w
|1
|1
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|15
|3
|Innings
|25
|9
|1
|Not outs
|6
|6
|0
|Runs
|191
|46
|0
|Balls Faced
|398
|72
|1
|Avg
|10.05
|15.33
|0
|SR
|47.98
|63.88
|0
|Fours
|25
|5
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|27
|19
|0
|Hundreds
|0
|0
|0