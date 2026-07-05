Nikit Ravindra Dhumal

Nikit Ravindra Dhumal

bowler

Full name:Nikit Ravindra Dhumal
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2025 Teams

Ratnagiri Jets

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches18153
Innings31153
Overs474.4117.09.0
Balls---
Maidens8160
Runs158558766
Wickets36163
Avg44.0236.6822
SR79.1143.8718
Eco3.335.017.33
BB943
4w110
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches18153
Innings2591
Not outs660
Runs191460
Balls Faced398721
Avg10.0515.330
SR47.9863.880
Fours2550
Fifties000
Sixies100
Highest27190
Hundreds000

Another Players

Shevalkar, Saurabh

Shevalkar, Saurabh

Patil, Preetam

Patil, Preetam

Thorat, Kunal Narendra

Thorat, Kunal Narendra

Patil, Rohit

Patil, Rohit

Churi, Sahil

Churi, Sahil

Gawale, Akhilesh Pramod

Gawale, Akhilesh Pramod

Chavan, Yogesh

Chavan, Yogesh

Shilamker, Prithviraj

Shilamker, Prithviraj

Dadhe, Pradeep

Dadhe, Pradeep

Wabale, Swaraj

Wabale, Swaraj