Orlando Peters

Orlando Peters

all rounder

Full name:Orlando Peters
Nationality:Antigua and Barbuda
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Bolans Blasters

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches313115
Innings26165
Overs212.074.012.0
Balls---
Maidens4410
Runs668405123
Wickets20161
Avg33.425.31123
SR63.627.7572
Eco3.155.4710.25
BB551
4w100
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches313115
Innings612711
Not outs101
Runs937425226
Balls Faced00198
Avg15.6115.7422.6
SR00114.14
Fours0014
Fifties311
Sixies0014
Highest1047767
Hundreds100

Another Players

Wallace, Shemar

Wallace, Shemar

Farrell, Glenroy

Farrell, Glenroy

Watkins, Rowan

Watkins, Rowan

Tonge, Taiem

Tonge, Taiem

Mourillon, Derek

Mourillon, Derek

Bellanfanti, Peter

Bellanfanti, Peter

Harilall, Michael

Harilall, Michael

Clarke, Zidane

Clarke, Zidane

Francis, Omar

Francis, Omar

Waldron, Earl

Waldron, Earl