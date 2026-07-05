Orlando Peters
all rounder
|Full name:
|Orlando Peters
|Nationality:
|Antigua and Barbuda
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|31
|31
|15
|Innings
|26
|16
|5
|Overs
|212.0
|74.0
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|44
|1
|0
|Runs
|668
|405
|123
|Wickets
|20
|16
|1
|Avg
|33.4
|25.31
|123
|SR
|63.6
|27.75
|72
|Eco
|3.15
|5.47
|10.25
|BB
|5
|5
|1
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|31
|31
|15
|Innings
|61
|27
|11
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|937
|425
|226
|Balls Faced
|0
|0
|198
|Avg
|15.61
|15.74
|22.6
|SR
|0
|0
|114.14
|Fours
|0
|0
|14
|Fifties
|3
|1
|1
|Sixies
|0
|0
|14
|Highest
|104
|77
|67
|Hundreds
|1
|0
|0