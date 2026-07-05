Prajwal Kohad

Prajwal Kohad

all rounder

Full name:Prajwal Kohad
Nationality:India
Date of Birth (Age):November 4, 1988 (35)
Zodiac Sign:Scorpio
Hometown:India
Jersey Number:01
Batting Style:Right Handed
Bowling Style:Right-arm medium
Social Media:Instagram

Teams

2023 Teams

Bugibba Blasters

Another Players

Singh, Vijay

Singh, Vijay

Arshad, Ahsan

Arshad, Ahsan

Puli, Pavan Kalyan

Puli, Pavan Kalyan

Maithani, Gaurav

Maithani, Gaurav

Kumar, Ajayendra

Kumar, Ajayendra

Das, Partha

Das, Partha

Patel, Deep

Patel, Deep

Patel, Deep

Patel, Deep

Siddique, Danish

Siddique, Danish

Shankar, Gauri

Shankar, Gauri