Prajwal Kohad
all rounder
|Full name:
|Prajwal Kohad
|Nationality:
|India
|Date of Birth (Age):
|November 4, 1988 (35)
|Zodiac Sign:
|Scorpio
|Hometown:
|India
|Jersey Number:
|01
|Batting Style:
|Right Handed
|Bowling Style:
|Right-arm medium
|Social Media:
all rounder
|Full name:
|Prajwal Kohad
|Nationality:
|India
|Date of Birth (Age):
|November 4, 1988 (35)
|Zodiac Sign:
|Scorpio
|Hometown:
|India
|Jersey Number:
|01
|Batting Style:
|Right Handed
|Bowling Style:
|Right-arm medium
|Social Media: