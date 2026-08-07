Rojerio Maxi Koda

Rojerio Maxi Koda

bowler

Full name:Rojerio Maxi Koda
Nationality:Indonesia

Teams

2025 Teams

Indonesia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches3939
Innings3939
Overs10.028.010.028.0
Balls----
Maidens0101
Runs4417044170
Wickets0909
Avg018.88018.88
SR018.66018.66
Eco4.46.074.46.07
BB0303
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches3939
Innings2222
Not outs1111
Runs6262
Balls Faced153153
Avg6262
SR4066.664066.66
Fours0000
Fifties0000
Sixies0000
Highest5151
Hundreds0000

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