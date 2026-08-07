Rojerio Maxi Koda
bowler
|Full name:
|Rojerio Maxi Koda
|Nationality:
|Indonesia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|9
|3
|9
|Innings
|3
|9
|3
|9
|Overs
|10.0
|28.0
|10.0
|28.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|1
|Runs
|44
|170
|44
|170
|Wickets
|0
|9
|0
|9
|Avg
|0
|18.88
|0
|18.88
|SR
|0
|18.66
|0
|18.66
|Eco
|4.4
|6.07
|4.4
|6.07
|BB
|0
|3
|0
|3
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|9
|3
|9
|Innings
|2
|2
|2
|2
|Not outs
|1
|1
|1
|1
|Runs
|6
|2
|6
|2
|Balls Faced
|15
|3
|15
|3
|Avg
|6
|2
|6
|2
|SR
|40
|66.66
|40
|66.66
|Fours
|0
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|5
|1
|5
|1
|Hundreds
|0
|0
|0
|0