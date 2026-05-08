Indonesia

Indonesia

Gender:Men

Players

2026 Players

Andreas Alexander Hawoe

Indonesia

Apriliandi Abdillah Rahayu

Danilson Johanis Hawoe

Indonesia

Dhanesh Kumar Shetty

Indonesia

Ferdinando Banunaek

Indonesia

Gaurav Tiwari

Indonesia

Gede Darma Arta

Indonesia

Gede Priandana

Indonesia

I Kadek Gamantika

Indonesia

I Ketut Edi Guna Artawan

I Ketut Tember Budiadnyena

Ida Bagus Nara

Indonesia

Kadek Dharma Kusuma

Indonesia

Kavin Chaddha

Muhammad Anjar Tadarus

Indonesia

Muhammad Yudha Verdian

Padmakar Rajaram Surve

Indonesia

Pratama Dewa

Sampath Kharvi

Sudhakar Jegannathan

Statistics

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026

Matches Played3
Won0
Drawn0
Lost3
No result0

Indonesia Team Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another teams

Pak Barcelona

Pak Barcelona

Karaikal Xi

Karaikal Xi

Sanpada Scorpions

Sanpada Scorpions

Thane Tigers

Thane Tigers

Oman

Oman

Mira Bhayandar Lions

Mira Bhayandar Lions

Pondicherry North Xi

Pondicherry North Xi

Catalunya Dragons

Catalunya Dragons

Koparkairne Titans

Koparkairne Titans

Maldives

Maldives