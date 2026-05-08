T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Philippines vs Indonesia
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PHI
121
IND
132
Indonesia vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
IND
92
SAM
93
Japan vs Indonesia
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
142
IND
101
Indonesia vs Papua New Guinea
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
IND
PNG
Indonesia vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
IND
101
VAN
102