Sajith Ian Fernando
all rounder
|Full name:
|Sajith Ian Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|193
|108
|6
|Innings
|222
|86
|6
|Overs
|2460.3
|577.3
|21.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|566
|22
|0
|Runs
|6397
|2286
|147
|Wickets
|269
|83
|4
|Avg
|23.78
|27.54
|36.75
|SR
|54.88
|41.74
|31.5
|Eco
|2.59
|3.95
|7
|BB
|11
|4
|2
|4w
|12
|2
|0
|5w
|8
|0
|0
|10w
|2
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|193
|108
|6
|Innings
|304
|101
|6
|Not outs
|27
|7
|0
|Runs
|10700
|2920
|152
|Balls Faced
|0
|0
|107
|Avg
|38.62
|31.06
|25.33
|SR
|0
|0
|142.05
|Fours
|0
|0
|14
|Fifties
|53
|15
|0
|Sixies
|0
|0
|8
|Highest
|178
|118
|41
|Hundreds
|16
|4
|0