Sajith Ian Fernando

Sajith Ian Fernando

all rounder

Full name:Sajith Ian Fernando
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Nondescripts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1931086
Innings222866
Overs2460.3577.321.0
Balls---
Maidens566220
Runs63972286147
Wickets269834
Avg23.7827.5436.75
SR54.8841.7431.5
Eco2.593.957
BB1142
4w1220
5w800
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1931086
Innings3041016
Not outs2770
Runs107002920152
Balls Faced00107
Avg38.6231.0625.33
SR00142.05
Fours0014
Fifties53150
Sixies008
Highest17811841
Hundreds1640