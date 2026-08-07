Tana Kula Tatar

Tana Kula Tatar

all rounder

Full name:Tana Kula Tatar
Batting style:right handed batsman

Teams

2024 Teams

Tawang Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches11
Innings10
Overs2.00
Balls--
Maidens10
Runs160
Wickets00
Avg00
SR00
Eco80
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches11
Innings21
Not outs00
Runs70
Balls Faced391
Avg3.50
SR17.940
Fours10
Fifties00
Sixies00
Highest50
Hundreds00

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