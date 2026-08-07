Tana Kula Tatar
all rounder
|Full name:
|Tana Kula Tatar
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|1
|1
|Innings
|1
|0
|Overs
|2.0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|Runs
|16
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|8
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|1
|1
|Innings
|2
|1
|Not outs
|0
|0
|Runs
|7
|0
|Balls Faced
|39
|1
|Avg
|3.5
|0
|SR
|17.94
|0
|Fours
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|5
|0
|Hundreds
|0
|0