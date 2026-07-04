Berlin Cricket Academy Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Berlin Cricket Academy

Patil, Shubham

India

Chintanippu, Sandan

India

Muhammed, Musthafa

India

Patil, Vaibhav

India

Prakash, Likith Kailas

India

Gokani, Swapnil

India

Aashish

India

Adil, Arshad

Afghanistan

Ahmed, Dildar

Pakistan

Viswanathan, Mughil

India

Hiremath, Satish

India

Rajendran, Siva

India

Aluzai, Ehsanullah

Afghanistan

Aluzai, Jan

Samuel, Steve

India

Ramadoss, Mohanraj

India

Sureshkumar, Sudheeh

India

Lakshminarayana, Venkatesh

Purgunan, Gokkul Raj Varatharajulu

Suddhapalli, Siva Rama Tejasvi

Mahalingappa, Ullas Gowdihalli

Deyashi, Suman

Aman, Sharukh

Hooda, Parveen

Sasthankuttypillai, Nirmal

shah, Dhruvil Dhavalbhai

Kulkarni, Ameya Shridhar

Asim, Muhammad

Panchal, Abhi Mayank

India

Shankarappa, Amar Doddayachenahalli

India

Mukku, Vasu Dev

India

Shetty, Ketan

India

Veeravasarappu, Chandu Nagasai

India

Narisetty, Anvesh

Kandhasamy, Arun Kumar

India

Somepalli, Sriteja

Vanukuri, Ravi Kishore

India

Javvaji, Akhil

India

Subbarao, Chanti Pasupuleti

India

Jariwala, Sagar

India