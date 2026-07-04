Casilina Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Casilina

Mudiyanselage, Hashan

de Silva, Kumara

Sri Lanka

Shehanka, Tinusha

Sri Lanka

Senn, Indika

Udugama, Aruna

Hemaka, Gunasekara Asela

Esanda Geethma, Fernando Payagala Waduge

Hasthimuni, Irosh

Ediripullige, Isuru

Subasinghe, Nalin

Rankoth, Nissanka

Madurawalage, Romesh

Gamage, Samantha

Warnakulasuriya, Susiri

Manawa, Tharindu

Priyadarshana, Deshan

Mudiyanselage, Hashan

Arachchige, Randima

Kankanamge, Sampath

Priyamantha, Kaluarachchige Sudara

Fernando, Poruthotage Tharaka Prabash

Arachchige, Nuwan

Nanayakkara, Udaya

Chandana, Mudiyanselage

Perera, Cheran Ayantha

Joseph, Senn Klevin

Dusmant, Thamel Warnakulusuriya Rajith

Ruwan, Hewa

Sanka, Arachchige

Fernando, Rathugamage Lahiru Christiyan

Umayanga, Ravidu

Gihan, Kostapatabadige

Manikkramge, Asiri