Hong Kong U19 Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Hong Kong U19

Botfield, Jayden

Hong Kong, China

Bhagwat, Parth

Hong Kong, China

Trivedi, Ahan

Hong Kong, China

Zahir, Aliyaan

Doshi, Ansh Rupesh

Hong Kong, China

Walsh, Charlie

Hong Kong, China

Khan, Abdul Samad

Hong Kong, China

Khan, Mudassar

Hong Kong, China

Chandrimani, Aryan

Hong Kong, China

Vora, Darsh

Hong Kong, China

Dar, Aarez

Hong Kong, China

Mathur, Shiv

Hong Kong, China

Singh, Paraspreet

Hong Kong, China

Zahir, Mohammad Aliyaan

Hong kong, china

Khan, Muhammad Mudassar

Hong kong, china

Mapp, Daniel

Hong kong, china

Thomas, Jude Li

Hong kong, china

Hodgson, Harry Thomas

Hong kong, china

Puri, Shayan

Hong kong, china

Panjwani, Arya

Hong kong, china

Aragorn Ganesan, Abhimanyu Murali

Hong kong, china

Mangukiya, Preet Kishorkumar

Hong kong, china

Qasim, Iqbal

Hong kong, china

Aftaab, Mohammad

Hong kong, china

Mahmood, Raja Shahbaz

Hong kong, china

Mathur, Veer

Hong kong, china

Srivastava, Paarth

Hong kong, china