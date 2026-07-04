International Cricket Academy Berlin Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

International Cricket Academy Berlin

Prakash, Likith Kailas

India

Gokani, Swapnil

India

Panchal, Abhi Mayank

India

Shankarappa, Amar Doddayachenahalli

India

Mukku, Vasu Dev

India

Shetty, Ketan

India

Veeravasarappu, Chandu Nagasai

India

Narisetty, Anvesh

Kandhasamy, Arun Kumar

India

Somepalli, Sriteja

Vanukuri, Ravi Kishore

India

Javvaji, Akhil

India

Subbarao, Chanti Pasupuleti

India

Grover, Rohit

India

Jariwala, Sagar

India

Zadran, Jamal Shah

Afghanistan

Sathyanarayanan, Mouli

India

Dondapati, Bharath

India

Kommu, Vineel Teja

India

Arora, Vishal Anilkumar

Ranga, Sagar

Dhraik, Tarun

Sahay, Swaraj

Munegowda, Sanketh

Balagam, Ram

Rahul, Gudivada Satya Sai

Shriniketan, Karan

Dixit, Abhinav

Parkhande, Shantanu

Mehra, Rishab